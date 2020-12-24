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MSB'den, Ege'de roket atışı
TCG Bodrum Korveti, Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı" gerçekleştirdi.
- AA
- 24.12.2020 - 11:46
- Güncelleme : 24.12.2020 - 12:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra etti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra ettiği belirtildi.
ATIŞ BAŞARILI
Konuyla ilgili fotoğraflara yer verilen paylaşımda, atışın başarılı bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.