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    MSB'den, Ege'de roket atışı

    TCG Bodrum Korveti, Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı" gerçekleştirdi.
    • AA
    • 24.12.2020 - 11:46
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 12:00
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    MSB'den, Ege'de roket atışı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra etti.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra ettiği belirtildi.

    ATIŞ BAŞARILI

    Konuyla ilgili fotoğraflara yer verilen paylaşımda, atışın başarılı bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

    MSB den, Ege de roket atışı #1

    MSB den, Ege de roket atışı #2

    MSB den, Ege de roket atışı #3

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