MSB'den Ermenistan'a tepki: Ateşkesi ihlal ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden, ateşkesin ardından saldırılarına devam eden Ermenistan'a yönelik paylaşımda bulundu.

Moskova'da varılan ateşkesin ardından saldırılarına devam ederek sivilleri hedef alan Ermenistan, tepkilerin hedefi oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı.

"ATŞEKESTE BİLE SİVİLLERE SALDIRI SÜRÜYOR"

Paylaşımda, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor." ifadeleri yer aldı.