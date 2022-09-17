MSB'den Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için tören

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), 16 Eylül 1890'da Japonya seyri dönüşünde yakalandığı tayfunda kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehit denizcileri anmak için tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan denizciler için İstanbul'da bulunan Barbaros Anıtı'nda tören düzenlendi.

Şehit denizciler için denize çelenk bırakıldı. Törene Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Japonya İstanbul Başkonsolosu ve İstanbul Garnizonunda görevli personel katıldı.

Ertuğrul Fırkateyni

Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin, Japonya’nın Kuşimoto eyaletinde batışının üzerinden 132 yıl geçti.

Askeri diplomasi sahasında vazifesini yerine getirmesi sonrası fırkateyn, Eylül 1890'da dönüş yolunda, muhalif bir rüzgarla karşı karşıya kalıp, hasar alarak parçalandı ve Japonya'nın güneydoğu kesimlerinde battı.

Törenlerle anılıyor

Mahzun gezi, batan fırkateyn ve şehit olan donanma subaylarının manevi mirası, 132 yıldır süren törenler ile Türk ve Japon halklarının zihinlerinde canlılığını koruyor.