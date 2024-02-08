MSB'den F-16 açıklaması! 'Herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor' ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin kongreden çıkacak kararla ilgili açıklama yapan MSB, "Sessizlik süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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İHA

Türkiye ve ABD arasındaki F-16 sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından Türkiye, ABD tarafının F-16 kararını beklemeye geçti.

Ardından kongreden yapılacak açıklama beklenmeye başladı.

Süreç devam ederken Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuya değinildi.

"Sessizlik süreci devam ediyor"

ABD Kongresi'ne sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçladığı iddia edilen öneriyle ilgili şöyle denildi:

"Kongre'deki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir."

Son 1 haftada 44 terörist öldürüldü

Öte yandan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 144'ü Irak'ın kuzeyi, 215'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 359'a ulaştığını söyledi.

"Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar..."

Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla süreceğini belirten Aktürk, "Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

2 bin 495 kişinin yasa dışı geçişi engellendi

Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri PKK/KCK terör örgütü mensubu 207 kişinin yakalandığını, 2 bin 495 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 893'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 21 bin 89 olmuştur." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)