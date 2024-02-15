MSB'den F-16 açıklaması: Takvimin haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor MSB, ABD Kongresi’nde onay süreci tamamlanan Türkiye’ye F-16 savaş uçağı tedarikine ilişkin, mektupların şubat ayı sonuna kadar ulaştırılmasının beklendiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en önemli uluslararası gündemlerinden biri de ABD'den F-16 tedariki.

Konuya ilişkin süreç işlerken, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasının ardından ABD yönetimi süreci hızlandırdı.

Ardından gözler, yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bilgilendirme geldi.

Yapılan açıklamada, F16 tedarik ve modernizasyon süreci ile F-35 programına yer verildi.

"Şubat ayı sonuna kadar mektuplarının tarafımıza iletilmesi bekleniyor"

MSB'de şu ifadeler yer aldı:

40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper Modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmî kongre bildirimi ABD yönetimince 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, taleplerimize ilişkin; kongre onay süreci 11 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır dedi.



Şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının tarafımıza iletilmesi beklenmektedir. Teklif ve Kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

"Herhangi bir şart söz konusu değildir"