MSB kaynaklarından F-16, F-35, Eurofighter ve S-400 açıklaması: Herhangi bir şarta bağlı değil F-16'ların tedariki ve modernizasyonunun herhangi bir şarta bağlı olmadığını söyleyen MSB kaynakları, F-35 meselesiyle ilgili hem Türkiye'nin hem de ABD'nin duruşunda bir değişiklik olmadığını aktardı. Son olarak bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Eurofighter talebinin devam ettiğini de bildirdi.

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ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 2 bin 541 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yine terörle mücadelede başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil düzenlenen operasyonlarda, son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

ABD Kongresi işaret edildi: Yunan basınının tedarik ve modernizasyon iddiaları çürütüldü

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları daha sonra, ABD’den talep edilen F-16 konusunda merak edilenleri yanıtladı.

F-16'larla ilgili sürecin 26 Ocak'ta ABD kongresinde başladığını işaret eden bakanlık kaynakları, savaş uçaklarının tedariki ve modernizasyonunun herhangi bir şarta bağlı olmadığını söyledi.

'40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatlarını içeriyor'

Yunanistan kaynaklı haber sitelerindeki iddiaları çürüten bakanlık, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak’ta başlamıştır. Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekât ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir." dedi.

F-35 meselesine de değinildi: Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok

Bakanlık kaynakları ayrıca, ABD tarafından yapılan F-35 ile ilgili son açıklamalarına ilişkin de şunları ifade etti:

"Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız."

Eurofighter talebi

Son olarak bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Eurofighter talebinin devam edip etmediğine dair bir soru üzerine de şu yanıtı verdi: