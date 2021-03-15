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    MSB'den füze açıklaması: Gelişmeler takip edilmektedir

    MSB'den Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıyla ilgili açıklama geldi.
    • AA
    • 15.03.2021 - 00:20
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 00:39
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    MSB'den füze açıklaması: Gelişmeler takip edilmektedir

    Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Cerablus ve El Bab'ta yerleşim yerlerini hedef alan füze saldırılarıyla alakalı açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada, "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor.

    "GELİŞMELER TAKİP EDİLMEKTEDİR"

    Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır.

    Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    Cerablus ve El Bab ilçelerine balistik füze saldırısı İZLE

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