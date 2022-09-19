Türk milletinin istiklali ve istikbali için canlarını seve seve feda etmeye hazır olan kahramanların gününde Milli Savunma Bakanlığı, özel bir klip yayınladı. Kliple gazilere “selam” gönderildi.

Bugün; vatanın bütünlüğü, milletin istiklal ve istikbali için şehitlik niyetiyle girilen mücadeleden gazilik onuruyla çıkan kahramanların şan ve şeref günü…

Bugün 19 Eylül Gaziler Günü…

Onurlu mücadeleden kesitler

Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesinin verilişinin 101. yıl dönümü de olan bugün; Milli Savunma Bakanlığı, duygulandıran bir klip yayınladı.

Mehmetçik’in havada, karada, denizde kar-kış demeden verdiği mücadeleden kesitlerin yayınlandığı klip ile gazilere mesaj gönderildi.

MSB'den Gaziler Günü paylaşımı VİDEO

“Tüm kahramanlarımıza selam olsun”

“Ölürüm Türkiyem” şarkısı ile operasyonlardan görüntülerin yer aldığı paylaşıma bir de şöyle bir not düşüldü:

“Ölürsek şehit, kalırsak gazi,

Vatan için can vermek pek âli,

Şan ve şeref yazıldı göğsümüze,

Vatan sevgisi baki içimizde…

Bayrak için vatan için canını hiçe sayan tüm kahramanlarımıza selam olsun!”