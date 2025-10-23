MSB'den Gazze açıklaması: TSK her göreve hazırdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MSB tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, gazetecilerin soruları yanıtladı.

Gazetecilerden gelen sorulardan birisi de Gazze'de Görev Gücü'ne ilişkin oldu.

Bakanlık kaynakları, Gazze Görev Gücünde Türk askerinin de görev yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"TEMASLAR SÜRÜYOR"

"Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir.

Gazze’de kurulacak görev gücüne katılımımıza yönelik muhataplarımız ile temaslarımız devam etmektedir.

"ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ'NÜN KURULMASI PLANLANIYOR"

Bu kapsamda Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır.

"TSK, HER TÜRLÜ GÖREVİ ÜSTLENMEYE HAZIR"

Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır.

"TÜRKİYE ATEŞKES ANLAŞMASININ GARANTÖR ÜLKELERİNDEN BİRİSİ"

Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir.

Türkiye, ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareleri sürdürmektedir."