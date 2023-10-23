MSB'den Gazze'ye yardım paylaşımı: Malzemeler için 4 sorti planlandı Milli Savunma Bakanlığı, 17 gündür İsrail ordusunun saldırılarda bulunduğu Gazze Şeridi'ne ulaştırılacak olan yardımları paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır’a hareket edecek" denildi.

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ensonhaber.com

Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattında...

7 Ekim sabahı Hamas'ın saldırısıyla başlayan gerilime karşılık veren İsrail, savaş ilan etti.

Ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Su ve elektrik akışı kesildi

İsrail ordusunun sivilleri hedef almasıyla ortaya çıkan görüntüler adeta kan dondurdu.

Bölgede elektrik ve su kesintilerinin yaşanmasıyla yaşam giderek zorlaşmaya başladı.

Öte yandan İsrail, sivillerin sığındığı hastaneyi ve kiliseleri de hedef alınca bilanço giderek ağırlaştı.

Türkiye'den yardım eli

Bu süreçte Türkiye, savaşın son bulması adına önemli bir duruş sergiledi.

Aynı zamanda Gazze'deki insanlık dramına yol açan görüntülerin ardından bölgeye yardım sevkiyatı yapmaya başladı.

Tıbbi yardım malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda yardım ulaştırıldı.

"Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır’a hareket edecek"

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yardımlara ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şöyle denildi: