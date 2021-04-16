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    MSB'den 'iftar' paylaşımı

    MSB'den 'iftar' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, orucunu açan Mehmetçiklerin görüntüsünü paylaştı.
    • AA
    • 16.04.2021 - 20:56
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    Kahraman Mehmetçik, hem ülke içinde hem de sınırda vatan nöbetinden taviz vermiyor...

    Ülkenin güvenliği için bir an bile olsun gözünü kırpmayan Mehmetçik, Ramazan ayında da görevini kararlılıkla icra ediyor.

    MSB'DEN BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULAN PAYLAŞIM

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda askerlerimizin oruçlarını açtığı anların görüntüsü paylaşıldı.

    Sınır hattında ve birliklerinde iftar yapan askerlerimizin fotoğrafları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

    MSB den iftar paylaşımı #1

    "ÜLKESİNİ VE MİLLETİNİ UNUTMAYAN EVLATLARIMIZ İFTARLARINI AÇTI"

    Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımını şu ifadelerle yaptı:

    "Ülkemizin dört bir yanında kahramanca ve fedakârca görev yapan, dualarında ülkesini ve milletini unutmayan evlatlarımız iftarlarını açtı. Bereketli olsun."

    MSB den iftar paylaşımı #2

    MSB den iftar paylaşımı #3

    MSB den iftar paylaşımı #4

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