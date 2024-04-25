MSB'den Irak ile Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında terörle mücadeleye ilişkin mücadeleye dair, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi.

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında terörle mücadeleye ilişkin sorular üzerine şu ifadeler kullanıldı.

"PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edildi"

Sayın Bakanımızın da refakat ettiği Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkileri geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Görüşmelerde başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edilmiştir. Bu adımlara yönelik diğer anlaşmalarla birlikte terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında iş birliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar aktedilmiştir.



Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki iş birliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek “Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi’nin” esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir.



Irak’a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyareti

Bakanlık kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı’nın Ankara’yı ziyaretinde Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorulara şu yanıtı verdi:

Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.



Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi; önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.

Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Bakanlık kaynakları, Atina’da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın detaylarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: