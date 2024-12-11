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Haber Merkezi

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor..

Tüm olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen Mehmetçik, yalnızca teröristlerle değil zorlu arazi şartlarıyla da mücadele ediyor.

Kahraman askerlerimizin son görüntüsü Irak’ın kuzeyinden geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçik videosu paylaştı.

"CESARETİN VE FEDAKARLIĞIN ADI MEHMETÇİK"

Videoda zorlu arazide vatan nöbeti tutan kahramanlarımıza yer verilirken, şu açıklama yapıldı: