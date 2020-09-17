MSB'den Karadeniz ve Doğu Akdeniz paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı; Fatih, Yavuz ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerini kararlılıkla korumayı sürdürdüklerini bildirdi.

Türkiye, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerine meşru hakları çerçevesinde devam ediyor.

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de, Yavuz ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileri de Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu gemilere koruma ve refakat görevlerinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

"YENİ MÜJDELER VERMEK İÇİN..."

Bakanlığın Twitter hesabından konuyla ilgili fotoğraflarla birlikte yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz."

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