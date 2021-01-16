Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
274.301
-0.72%
EXEN Coin
12.29
6.31%
3ºC
İstanbul
Sağanak yağış 3 C

    MSB'den karlar altında Mehmetçik paylaşımı: Mehmetler sağ olsun

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Mehmetçik'in karlar altındaki 'vatan nöbeti' paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 17:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MSB'den karlar altında Mehmetçik paylaşımı: Mehmetler sağ olsun

    Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda vatan savunmasına kararlılıkla devam ediyor.

    Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Mehmetçik'in amansız mücadelesi gözler önüne serildi.

    "MEHMETLER SAĞ OLSUN"

    Yapılan paylaşımda, "Ayazda üşüyen yüzler, kuruyan diller var olsun, Silah tutmaktan nasır bağlayan eller, Mehmetler sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bu paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    MSB den karlar altında Mehmetçik paylaşımı: Mehmetler sağ olsun #1

    MSB den karlar altında Mehmetçik paylaşımı: Mehmetler sağ olsun #2

    MSB den karlar altında Mehmetçik paylaşımı: Mehmetler sağ olsun #3

    MSB den karlar altında Mehmetçik paylaşımı: Mehmetler sağ olsun #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir