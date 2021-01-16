MSB'den karlar altında Mehmetçik paylaşımı: Mehmetler sağ olsun

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Mehmetçik'in karlar altındaki 'vatan nöbeti' paylaşıldı.

Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda vatan savunmasına kararlılıkla devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Mehmetçik'in amansız mücadelesi gözler önüne serildi.

"MEHMETLER SAĞ OLSUN"

Yapılan paylaşımda, "Ayazda üşüyen yüzler, kuruyan diller var olsun, Silah tutmaktan nasır bağlayan eller, Mehmetler sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bu paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.