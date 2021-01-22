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    MSB'den komando eğitimi paylaşımı

    MSB'den komando eğitimi paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış'ta gerçekleştirilen eğitimden fotoğraflar paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.01.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 12:55
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    Komando eğitimlerine ara vermeden devam ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda yürütülen faaliyetlerden bahsetti.

    Fotoğraflara yer veren Bakanlık, kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi icra edildiğini bildirdi.

    SARIKAMIŞ'TA EĞİTİM

    Bakanlığın Twitter üzerinden paylaşımında, şöyle denildi:

    "Güçlü, Hazır ve Kararlı... Kahraman Komandolarımız eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Kars/Sarıkamış’ta bulunan 9’uncu Komando Tugay K.lığınca, kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi icra edildi."

    MSB den komando eğitimi paylaşımı #1

    MSB den komando eğitimi paylaşımı #2

    MSB den komando eğitimi paylaşımı #3

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