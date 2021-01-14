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- MSB'den, Komando Tazeleme Eğitimi paylaşımı
MSB'den, Komando Tazeleme Eğitimi paylaşımı
Van'daki 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, personeline verilen eğitime dair Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 13:14
- Güncelleme : 14.01.2021 - 13:38
Milli Savunma Bakanlığı, Van'da Komando Tazeleme Eğitimi'ne ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığımızca Van’daki 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı personeline 'Komando Tazeleme Eğitimi' verildi." denildi.
KOMANDO EĞİTİMİ
Eğitime dair fotoğraflara yer verilen paylaşıma "Korkusuzdur dağların efesi, titretir düşmanı Komandonun sesi!" notu düşüldü.