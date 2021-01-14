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    MSB'den, Komando Tazeleme Eğitimi paylaşımı

    Van'daki 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, personeline verilen eğitime dair Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 13:38
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    MSB'den, Komando Tazeleme Eğitimi paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, Van'da Komando Tazeleme Eğitimi'ne ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

    Paylaşımda, "Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığımızca Van’daki 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı personeline 'Komando Tazeleme Eğitimi' verildi." denildi.

    KOMANDO EĞİTİMİ

    Eğitime dair fotoğraflara yer verilen paylaşıma "Korkusuzdur dağların efesi, titretir düşmanı Komandonun sesi!" notu düşüldü.

    MSB den, Komando Tazeleme Eğitimi paylaşımı #1

    MSB den, Komando Tazeleme Eğitimi paylaşımı #2

    MSB den, Komando Tazeleme Eğitimi paylaşımı #3

    MSB den, Komando Tazeleme Eğitimi paylaşımı #4

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