MSB açıkladı: İncirlik'teki üssün ismi değişti Adana İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi değiştirilerek; yeni adı 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı oldu.

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Ardından toplantıda görüşülen konulara ilişkin açıklamalar geldi.

Terörle mücadele ve gündeme ilişkin yapılan açıklamalarda önemli konulara değinildi.

İşte öne çıkanlar...

İncirlik ana jet üssü oldu

Adana İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi değiştirildi.

Böylelikle yeni adı 102uncu Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. MSB, kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını bildirdi.

Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacak.

Kürecik'teki radar

Kürecik’teki NATO radarının İran’ın İsrail’i vurduğu sırada İsrail’e bilgi aktarıp aktarmadığı yönündeki sorular üzerine MSB kaynaklarından şöyle yanıt verildi:

“Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir."

Terörle mücadele

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 331’i Irak’ın, 417’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 748 oldu.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla kesintisiz şekilde sürdürdüğü vurgulandı.

Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak"

Bölgede operasyonların 7-24 hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, "Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak. Ve bu kilit kapanırken hangi prensipler doğrultusunda çalışacağımızı bakanımız açıkladı. Öngörülemez, alışılmadık, PKK’nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonlar devam ettirilecek." denildi.

Hudutlarda güvenlik

Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalandı, 4 bin 784 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Yine, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha 4 Nisan’da Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Ayrıca, son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi.

"Teyakkuz halinde bulunmaktayız"

Bakanlık kaynakları, “Yunanistan’ın Deniz Parkı ilan etme girişimi ve Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı”na ilişkin sorularına şu cevabı verdi:

“Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından 08 Nisan 2024 tarihinde Ege Denizi ve İyon Denizi’nde iki büyük deniz parkı ilan edileceği duyurulmuştur. İlan edilmesi planlanan parklar hakkında Dışişleri Bakanlığımız diplomatik olarak gerekli girişimlerde bulunmuş, EGAYDAAK’lar üzerindeki tek taraflı fiilî durumların kabul edilmeyeceğini ve herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını ifade etmiştir. Bakanlık olarak Ege Denizi’nde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve Yunanistan’ın tek taraflı statü oluşturma çabalarını engellemek maksadıyla teyakkuz halinde bulunmaktayız.

22 Nisan’da Atina’da gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısında 2024 Yılı GAÖ Uygulama Planı gözden geçirilecek ve 2025 Yılı Uygulama Planı’nda yer alabilecek faaliyetlere ilişkin teklifler görüşülecektir."