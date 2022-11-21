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- MSB’den mesaj: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor
MSB’den mesaj: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 13:17
- Güncelleme : 21.11.2022 - 13:37
Hain terör örgütü, yine sivilleri hedef aldı.
Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Kobani'nin iç kesimlerinden ateşlenen 5 roket düştü.
Biri öğretmen, diğeri çocuk…
Bir okul ve yerleşim yerlerini vuran teröristler, 3 cana kıydı.
Hayatını kaybedenden biri sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, diğeri ise çocuk.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada; 10 kişinin yaralandığı belirtti.
“TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor”
Milli Savunma Bakanlığı’ndan da terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki saldırılarına ilişkin bir mesaj geldi.
Bakanlığın resmi hesabından paylaşılan mesajda, “Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor.” denildi.