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    MSB’den mesaj: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor

    Gaziantep’teki hain saldırı sonrasında terör örgütünün masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildiren MSB, “TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor” mesajını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 13:37
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    MSB’den mesaj: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor

    Hain terör örgütü, yine sivilleri hedef aldı.

    Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Kobani'nin iç kesimlerinden ateşlenen 5 roket düştü.

    Biri öğretmen, diğeri çocuk…

    Bir okul ve yerleşim yerlerini vuran teröristler, 3 cana kıydı.

    Hayatını kaybedenden biri sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, diğeri ise çocuk.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada; 10 kişinin yaralandığı belirtti.

    “TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor”

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan da terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki saldırılarına ilişkin bir mesaj geldi.

    Bakanlığın resmi hesabından paylaşılan mesajda, “Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor.” denildi.

    MSB’den mesaj: TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor #1


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