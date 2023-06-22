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Hain terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Son olarak başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamanın yanı sıra 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlara yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!