MSB'den NATO'nun ilk kadın subayına gurur paylaşımı

NATO'nun ilk kadın jet pilotunun bir Türk subay olmasından duyduğu gururu aktaran MSB, Leman Bozkurt Altınçekiç'in bir fotoğrafını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyesi olma yıldönümünde gurur verici bir fotoğraf paylaştı.

NATO'nun ilk kadın jet pilotunun bir Türk subay olmasına vurgu yapan MSB, Twitter hesabından Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç'in fotoğrafını yayınladı.

"GURURLA PAYLAŞIYORUZ"

2001 yılında hayatını kaybeden Altınçekiç'e rahmet, minnet ve saygı duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gururla paylaşıyoruz ki NATO’nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır. Bizlere bu gururu yaşatan Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç’i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

LEMAN BOZKURT ALTINÇEKİÇ KİMDİR?

Türkiye'nin ilk kadın jet pilotu olan Leman Bozkurt Altınçekiç, NATO kuvvetlerinde de ilk kadın pilot olarak adını tarihe yazdırdı.

NATO'da uzun süre tek kadın pilot olarak görev yapan Leman Bozkurt Altınçekiç, 1933 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi.

Lisenin bitmesiyle birlikte Türkkuşu İnönü Tesisleri’nde planör eğitimi alan Leman Bozkurt Altınçekiç, devamında Türkkuşu Motorlu Okulu’na öğretmen adayı olarak katıldı.

TSK'YA KADINLAR DA ALININCA BAŞVURU YAPTI

Leman Bozkurt Altınçekiç, 1954 yılında Silahlı Kuvvetler’e kadınların da alınmasıyla ilgili karar çıkınca İzmir Hava Harp Okulu’na başvurdu.

Ekim 1955’te burada eğitime başlayan Altınçekiç, pervaneli uçaklarla eğitimini tamamlayarak 30 Ağustos 1957’de mezun oldu.

Daha hızlı ve daha yüksekten uçmak arzusuyla jet pilotu eğitimi almak istedi. Ağustos 1958’de Eskişehir’deki jet eğitim filosuna katıldı ve kısa sürede eğitimini başarıyla tamamladı.

9 YIL F-84 VE T-33 KULLANDI

Kasım 1958’de jet pilotu brövesini takan Leman Bozkurt, dokuz yıl süreyle F-84 ve T-33 jet uçaklarında uçtu. Sonraki yıllarda Hava Kuvvetleri’nin karargâh hizmetlerinde çalıştı.

Personel Plan Şube Müdürü ve Merkez Şube Müdürü olarak görev yapan Leman Bozkurt Altınçekiç, kıdemli albay olarak Hava Kuvvetleri’nden emekli oldu. Leman Bozkurt Altınçekiç, 4 Mayıs 2001’de İzmir’de hayatını kaybetmiştir.