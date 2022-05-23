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    MSB'den nefes kesen 'Akdeniz Eğitim Görevi' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Eğitim Görevi icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın görüntülerini sosyal medyada hesabından paylaştı.
    • 23.05.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:10
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    MSB'den nefes kesen 'Akdeniz Eğitim Görevi' paylaşımı

    Muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz Bölgesi'nde, eğitim görevi icra edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz Eğitim Görevi icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

    MSB'den nefes kesen  'Akdeniz Eğitim Görevi' paylaşımı

    "Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda"

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda" dizesine yer verdi.

    MSB den nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı #1

     

    MSB den nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı #2

    MSB den nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı #3

    MSB den nefes kesen Akdeniz Eğitim Görevi paylaşımı #4


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