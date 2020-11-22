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    MSB’den 'Onlar bizim can dostumuz' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, operasyonlarda görev almak üzere eğitim alan bir köpeğin videosu paylaşıldı.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 15:45
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 15:47
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    MSB’den 'Onlar bizim can dostumuz' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, "Onlar bizim can dostumuz" notuyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev alacak olan bir köpeğin eğitim sürecini paylaştı.

    Yapılan paylaşımda, "Onlar bizim can dostumuz. Vatan nöbetinde daima bizimle birlikteler. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve personelin güvenliği için görev yapmaya hazırlanan bu sevimli kahramanımız, eğitimlerini aksatmadan yerine getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

    MSB'den Onlar bizim can dostumuz paylaşımı VİDEO

    MSB’den Onlar bizim can dostumuz paylaşımı #1

    MSB’den Onlar bizim can dostumuz paylaşımı #2

    MSB’den Onlar bizim can dostumuz paylaşımı #3

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