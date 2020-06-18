Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

“#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.”

ATAK'LARLA VURUYORUZ

"#PençeKaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK’lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor."

HAFTANİN'DE TOPÇU ATIŞLARI SÜRÜYOR

"Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor"

MSB’den ‘Pençe-Kaplan’ operasyonundan yeni görüntüler