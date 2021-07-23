MSB'den Pençe-Yıldırım paylaşımı

MSB, Türk askerinin tüm zorluklara rağmen operasyonlara kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım operasyonuna katılan Mehmetçik'in fotoğraflarını paylaştı.

'Kahraman Mehmetçik'imiz, Pençe-Yıldırım bölgesinde tüm zorluklara rağmen asil milletinden aldığı sevgi ve güçle operasyonlara kararlılıkla devam ediyor' notuyla yapılan paylaşımda, zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonların devam ettiği görüldü.

"EL ELE, YÜREK YÜREĞE"

Paylaşımda ayrıca, "Güç aldık birbirimizden, Aştık nice zorlukları, El ele, yürek yüreğe, Dalgalandırdık Al Bayrağı" ifadelerine yer verildi.