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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücünü tazelemek amacıyla yeni pilot adayları için yayınlanan başvuru ilanı, heyecan verici bir video ile paylaşıldı.

"BİR SAVAŞÇI DOĞAR.."

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı videoda, görüntüler eşliğinde şu ifadelere yer verildi:



Bir makine.. Bir insan.. Tek vücut olduğunda.. Yeryüzü ve gökyüzü birleşir.. Bir savaşçı doğar.. O sensin!

MSB, BAŞVURU LİNKİNİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın adaylar için bilgi paylaşımı şöyle:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığına En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru İlanı yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."