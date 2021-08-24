Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında, Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, paylaşımda bulundu.

Melhame-i Kübra ifadesi ile anılan Sakarya Meydan Muharebesi'nde 100'üncü yıla girildi.

Birçok kurum ve kuruluş Sakarya Meydan Muharebesi'ni yıl dönümü nedeniyle andı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla duygusal bir video paylaştı.

"KAHRAMAN ECDADIMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Yapılan paylaşımda vefat edenleri rahmet ve minnetle andığını belirten bakanık, "Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümünde başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bir direniş ortaya koyarak tarihimize şanlı bir zafer daha ekleyen Kahraman Ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." notunu düştü.

MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi paylaşımı VİDEO