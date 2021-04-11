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MSB’den SOLOTÜRK paylaşımı
Düşman işgalinden kurtuluşun 101’inci yılında MSB, SOLOTÜRK’ün yaptığı gösteri uçuşunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
- İHA
- 11.04.2021 - 14:01
- Güncelleme : 11.04.2021 - 14:02
Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı SOLOTÜRK gösteri ekibi nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün yaptığı gösteri uçuşuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB PAYLAŞIMI
Twitter üzerinden yapılan paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
Paylaşıma bakanlık tarafından şu not düşüldü:
“Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK gösteri ekibi, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirerek Şanlıurfalı hemşehrilerimizi selamladı.”
Şanlıurfa'da SOLOTÜRK’ün gösterisi nefesleri kesti VİDEO