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    MSB'den, Süper Ay eşliğinde F-16 paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, Süper Ay manzarasında savaş uçaklarının çekilen görüntüsünü paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 14:46
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    MSB'den, Süper Ay eşliğinde F-16 paylaşımı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan nöbetini 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdürüyor.

    Elleri tetikte bekleyen kara, deniz ve hava kuvvetleri, düşmana göz açtırmıyor.

    F-16'LAR SÜPER AY MANZARASINDA UÇTU

    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", dün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görüntülendi.

    Ay manzarası, ülke genelinde güzel görüntüler oluştururken Milli Savunma Bakanlığı, görev icra eden F-16 savaş uçaklarının görüntüsünü paylaştı.

    MSB den, Süper Ay eşliğinde F-16 paylaşımı #1

    MSB'NİN SÜPER AY'LI PAYLAŞIMI

    Paylaşımda, uçakların "Süper Ay" manzarası eşliğinde uçuş gerçekleştirdiği görüldü.

    "Süper Ay" etiketine ve Türk bayrağına yer verilen fotoğraflı paylaşıma, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada!" notu düşüldü.

    MSB den, Süper Ay eşliğinde F-16 paylaşımı #2

    MSB den, Süper Ay eşliğinde F-16 paylaşımı #3

    MSB den, Süper Ay eşliğinde F-16 paylaşımı #4

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