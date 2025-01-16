MSB'den Suriye açıklaması: Dünkü görüşme, ilk temas olması bakımından önemlidir

AA

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, gündemdeki birçok konuya ilişkin de bilgilendirme yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği de yapılan açıklamada belirtildi.

62 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GERTİRİLDİ

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 62 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 2024 yılının başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 226'ya yükseldi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 107 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 1'inin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 21 bin 310 gram uyuşturucu ele geçirildi.

SURİYE'DEN BAKANLARIN ANKARA'YA GELMESİ

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye Yönetimi’ndeki Bakanların Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne dair sorular üzerine şunları kaydetti:

Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz.

"ORTAK YOL HARİTASI BELİRLENECEK"

Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sn. Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye’de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak.

TİŞRİN BARAJI BÖLGESİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/YPG’nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri kalkan olarak kullanmasına ilişkin sorular üzerine de şu bilgileri paylaştı:

Tişrin bölgesinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında süren çatışmaları yakından takip ediyoruz. Terör örgütü, çatışmaların olduğu bölgeye sivilleri zorla getirerek uluslararası kamuoyunu sivillere yönelik saldırı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ile aldatmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün insani altyapı tesislerini, olası bir afetin engellenmesi hususlarını ve masum sivilleri pazarlık konusu yapmasına müsaade edilmeyecektir.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına ilişkin şunları söyledi:

Bir yılı aşkın süredir Orta Doğu’da uluslararası hukuku hiçe sayan ve Gazze’de insanlık utancının yaşanmasına neden olan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz.



Ateşkesin sağlanmış olmasının tüm sorunların çözümü anlamına gelmediğini, iki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti’nin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz.

"SURİYE'YE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Aktürk, Suriye'deki barış ve huzura yönelik atılan adımlara destek verildiğini belirterek şöyle devam etti: