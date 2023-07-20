MSB'den tahıl koridoru açıklaması: Rus personel İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 17 Temmuz’da sona ermesiyle, Rus personelin İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldığını duyurdu.

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Küresel gündemde Tahıl Koridoru Anlaşması'nın akıbeti konuşuluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın fiilen son bulduğuna ilişkin bir duyuru yaparken, tepkiler de peşi sıra geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta bir basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamalardan öne çıkan başlıklardan biri de tahıl koridoru oldu.

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Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askı alma kararı ile ilgili Türkiye'nin girişimleri sürerken konu hakkında yeni bilgiler aktarıldı.

"Rus personel merkezden ayrıldı"

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personelin durumuna ilişkin soruya ise "Rus personel merkezden ayrıldı." karşılığı verildi.

"Girişimlerin devamından yanayız"

Başka bir alternatifin söz konusu olup olmadığına yönelik soruya kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, çok faydalı olduğu dünya tarafından belirtilen girişimin devamından yanayız. Bunun için de bütün taraflar nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.