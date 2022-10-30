Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmasının ardında MSB, İstanbul'daki koordinasyon merkezinde bulunan Rus personelin görevde olduğu belirtildi.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dünyayı gıdaya ulaşım konusunda tehlikeye sokmuştu.

Gıda krizinin çözümü için iki ülkenin temsilcileri, İstanbul'da tahıl koridoru anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşma askıya alındı

Aylardır süren tahıl aktarımıyla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından 'Tahıl Koridoru' anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurdu.

MSB'den tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatına ilişkin bir yeni bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, İstanbul'daki koordinasyon merkezinde bulunan Rus personelin görevde olduğu belirtilirken, bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiği ifade edildi.

MSB'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır"



1. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır.

2. 29 Ekim günü Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğu Rusya Federasyonu tarafından Birleşmiş Milletler ve ülkemiz makamlarına iletilmiştir.

"Görevli Rus personel halen merkezdedir"



3. İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır.

4. Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir.

"Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir"



5. Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin ve mekanizmanın devamını olumsuz etkileyecek her türlü provokasyondan uzak durulmasının önemi hatırlatılmaktadır.

6. Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.