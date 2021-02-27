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    MSB'den 'Tanksavar' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs'taki 'Tanksavar' atışlarından fotoğraflar paylaştı.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 17:58
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    MSB'den 'Tanksavar' paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanlığı tarafından, 'Tanksavar' atışlarının gerçekleştiğini duyurdu.

    Atışlar sonucu hedefler başarıyla imha edildi.

    MSB, ATIŞLARDAN KARELER YAYINLADI

    Bakanlık, Twitter hesabı üzerinden atışlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

    Yapılan paylaşımda "Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanlığımızın başarıyla icra ettiği tanksavar atışlarından görüntüler" ifadelerini kullandı.

    MSB den Tanksavar paylaşımı #1

    MSB den Tanksavar paylaşımı #2

    MSB den Tanksavar paylaşımı #3

    MSB den Tanksavar paylaşımı #4

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