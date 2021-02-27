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MSB'den 'Tanksavar' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs'taki 'Tanksavar' atışlarından fotoğraflar paylaştı.
- İHA
- 27.02.2021 - 17:43
- Güncelleme : 27.02.2021 - 17:58
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanlığı tarafından, 'Tanksavar' atışlarının gerçekleştiğini duyurdu.
Atışlar sonucu hedefler başarıyla imha edildi.
MSB, ATIŞLARDAN KARELER YAYINLADI
Bakanlık, Twitter hesabı üzerinden atışlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Yapılan paylaşımda "Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanlığımızın başarıyla icra ettiği tanksavar atışlarından görüntüler" ifadelerini kullandı.