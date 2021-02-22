MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyona hazırlık videosunu paylaştı

Türk F-16'ları, özellikle sınır ötesi harekatlarda terör örgütü üyelerinin korkulu rüyası.

Her operasyonda belirlenen bütün hedefleri vuran Hava Kuvvetleri personeli, bu başarısını eğitim ve hazırlığına borçlu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin operasyona hazırlık görüntülerini paylaştı.

MSB'den 'Terörist ile Mücadele Harekatı' videosu VİDEO

"EKİP ÇALIŞMASIYLA BERABER GELEN BAŞARI"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekatları, alanında uzman personel tarafından büyük bir dikkat ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiriliyor. Ekip çalışmasıyla birlikte gelen başarının en somut örneği ise hedeflerin tam isabetle vurulması." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, hava harekatı gerçekleştirecek personelin operasyon öncesi hazırlıklarının olduğu videoya yer verildi.