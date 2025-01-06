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Haber Merkezi

Görevini azim ve kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, hem yurdunu hem de vatandaşlarını her türlü tehlikeye karşı koruyor.

Terör örgütlerine yapılan operasyonlarla teröre darbe vurulurken, sınırlarda da insan kaçakçılığına göz açtırılmıyor.

Diğer yandan depremde, selde, her türlü zorlukta milletinin yanında olan Mehmetçik, doğal afetlerde en ön safta mücadele ediyor.

"BARIŞ İÇİN GÜÇLÜ, VATAN İÇİN CESUR"

Milli Savunma Bakanlığı da son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havada, karada ve denizde olan faaliyetlerini içeren görüntü paylaştı.

Bakanlık paylaşımda şu ifadeleri kullandı: