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    MSB'den Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama: Mutabık kalındı

    MSB, ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini belirtti.
    • AA
    • 17.11.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 10:16
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    MSB'den Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama: Mutabık kalındı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın Washington'da icra edildiği belirtildi.

    Açıklamada görüşmeye ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı." ifadeleri kullanıldı.

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