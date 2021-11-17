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MSB'den Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama: Mutabık kalındı

MSB'den Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama: Mutabık kalındı

MSB, ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini belirtti.