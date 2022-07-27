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    MSB'den Musul saldırısına kınama

    MSB'den Musul saldırısına kınama

    Türkiye Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınayan MSB açıklamasında, sorumlularından derhal hesap sorulmasını gerektiği vurgulandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:08
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    Türkiye'den Musul Başkonsolosluğu saldırısına tepkiler yükselmeye devam ediyor.

    Irak’ta Musul’un kuzeydoğudaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düştü.

    Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

    Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı VİDEO

    Ölü ve yaralı yok, maddi hasar meydana geldi

    Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

    Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, salsırıya uğrayan Türkiye Musul Başkonsolosluğu için bir açıklama yayınladı.

    MSB den Musul saldırısına kınama #1

    "Sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz"

    Sert ifadelerin yer aldığı açıklama şu şekilde:

    "Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhâl sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz! Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir.

    MSB den Musul saldırısına kınama #2

    "Kimin sivillere saldırdığı görülmüştür"

    Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.

    "Onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz"

    Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz!" denildi.

    MSB den Musul saldırısına kınama #3

    MSB den Musul saldırısına kınama #4

    MSB den Musul saldırısına kınama #5

    MSB den Musul saldırısına kınama #6


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