MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki kavgayla ilgili karar Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da yaşanan olaylara ilişkin kararı açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, personelle ilgili "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, 10 Kasım’da Atatürk’ü Anma gününde Tuzla Piyade Okulu’nda başlayan, 13 Kasım’da da devam eden 'Teğmenler olayı' yer aldı.

Konuya ilişkin karar çıktı.

'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı

Buna göre MSB, şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma” kararı verilmiştir.

"Müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır"

Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.



Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Ne olmuştu?

Tuzla Piyade Okulu'nda teğmenler arasında, Atatürk fotoğrafı tartışması yaşandığı ve arbede çıktığı iddia edilmişti.

10 Kasım günü bir teğmenin, iğnesi olmadığı gerekçesiyle yakasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmamasının ardından gerginlik başladı.

13 Kasım'da da süren tartışmaların ardından olay sosyal medyada gündem oldu.

Olaya sebep olan personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.