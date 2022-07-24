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    MSB'den Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama

    Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkiyatına ilişkin yaptığı açıklamada çalışmların sürdüğünü belirtti.
    • 24.07.2022 - 19:13
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 08:30
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    MSB'den Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama

    Dünyayı tehdit eden tahıl krizi Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüldü...

    Rusya-Ukrayna savaşının hemen başından itibaren iki ülke arasında barış için diplomasi yürüten Türkiye'nin çabaları, limanlarda kapalı kalan 22 milyon ton tahılın dünyaya dağıtılması noktasında sonuca ulaştı.

    Moskova ve İstanbul'da Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayana'lı muhatapları ile görüşmeler gerçekleştiren Türkiye anlaşmayı sağladı ve imzalar atıldı.

    Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    MSB paylaşım yaptı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

    "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar sürüyor."

    MSB den Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama #1


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