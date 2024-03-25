MSB'den 'yerli ve milli gücümüz ATAK' paylaşımı Üstün özellikleriyle göz kamaştıran ve terörle mücadeleye destek sağlayan ATAK için paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor" ifadelerine yer verdi.

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ensonhaber.com

Terörle mücadelede etkin gücümüz korku salıyor.

Kahraman Mehmetçik terör yuvalarını tek tek vuruyor, örgüt mensupları etkisiz hale getiriliyor.

Bu süreçte Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli projeler de büyük destek sağlıyor.

Bunlardan biri de Milli taarruz helikopteri ATAK...

2014'ten bu yana Mehmetçik'in gücüne güç katıyor

Helikopter, yüksek manevra kabiliyeti ve yeni nesil hedef tespit sistemi ile göze çarpıyor.

Ayrıca etkin ve özgün silah teknolojisiyle dikkati çeken hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimatının yapıldığı 2014'ten bu yana Mehmetçik'in gücüne güç katıyor.

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor"

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı paylaşımla ATAK'ın gücüne dikkat çekti.

Yapılan paylaşımda, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve millî gücümüz ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor." denildi.

Mehmetçik, ATAK ile terör yuvalarını vurdu

Söz konusu paylaşımdaki videoda, Mehmetçik'e acil durum anonsu yapılarak talimatın verildiği görüldü.

Ardından ATAK ile harekete geçen güvenlik güçlerinin, terör yuvalarını vurduğu anlar yer aldı.