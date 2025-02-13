MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi yanıtı: İngiltere ile görüşüyoruz

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye’de yeni yönetimin Afrin’de kontrolü lağvedilen Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) devraldığına ilişkin haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"SURİYE'YE YAKIN ZAMANDA ASKERİ ATAŞEMİZİ GÖREVLENDİRECEĞİZ"

Suriye’deki yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlaması önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye’den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye’deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır.



Sınırlarımızın güvenliği ve başta Suriye’nin kuzey doğusu olmak üzere Suriye’nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK’nın Suriye’deki mevcudiyeti devam etmektedir. Suriye’deki yeni durumdan kaynaklanabilecek bütün tehdit ve riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir. Gerektiği takdirde Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir.



Ayrıca Suriye’ye Askerî Ataşe Görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda Ataşemizi görevlendirerek Suriye’ye göndereceğiz.

"METEOR FÜZELERİNİ ENVANTERİMİZE KATMAYI PLANLAMAKTAYIZ"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin Fransa’dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan’ın Fransa’ya tepki göstermesine ilişkin şunları söyledi:

Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız.



Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız. GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir.

STEADFAST DART 2025 VE DACİA TATBİKATI'NDA SON DURUM

Bakanlık kaynakları, NATO’nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerin test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan’ın Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimleriyle ilgili şunları söyledi: