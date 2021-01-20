Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı tarafından özel bir video yayınlanarak, şehit ve gaziler anıldı.

20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'yla ülkenin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesinin üzerinden 3 yıl geçti.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit ve gazi olan askerleri anmak üzere özel bir video hazırladı.

Görüntülerde, Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana Türkiye'nin desteğiyle terörden temizlenen bölgelerdeki gelişmeler aktarıldı.

MSB'NİN MESAJI

MSB'nin Twitter hesabından yayınlanan video, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nın 3’üncü yıl dönümünde Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kahraman Gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." başlığıyla yayınlandı.

MSB'den, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video VİDEO



AFRİN VE ÇEVRESİNDE BAŞLATILDI

Yayınlanan videoda ise şu ifadeler yer aldı:

"3 yıl önce tarihler 20 Ocak 2018'i gösterdiğinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamaya yönelik bir kez daha harekete geçti.

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra gerçekleşen bu harekatla, hududu geçen Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve çevresini terör örgütü PKK/YPG'den temizleme operasyonlarına başladı.





SİVİLLERİN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Zeytin Dalı Harekatı adı verilen bu kapsamlı harekatla, TSK karadan ve havadan terör yuvalarını yerle bir ederek terör örgütü PKK/YPG'yi Afrin'den temizledi.

Harekatın gecikmesi pahasına sivillerin can güvenliğine, çevreye, tarihi, milli ve kültürel yapılara dikkat eden TSK, siviller ve çevre zarar görmeden tüm dünyanın gözü önünde teröristlerin inlerine girdi."