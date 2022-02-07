MSB'nin beğenilen Instagram paylaşımı: Sakin ol oğlum

Milli Savunma Bakanlığı'nın Instagram'da paylaştığı tank ve asker paylaşımı beğeni aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle zorlu kış şartlarında mücadelesi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu insanüstü çaba ile görev icra eden ve göreve hazırlanan Mehmetçiklerin fotoğraflarını paylaşıyor.

Kimi zaman karla kaplı zirvelerde, kimi zaman iz peşinde olan kahraman askerlerimizin fotoğrafları büyük beğeni alıyor.

"SAKİN OL OĞLUM... SAKİN"

Bakanlığın son Instagram paylaşımında sahada tankı ile ilgilenen bir askerin fotoğrafı oldu.

Gün batımında çekilen fotoğrafta adeta tankı ile konuşan askerin görüntüsü, görenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Bakanlığın paylaşımı ise "Sakin ol oğlum... Sakin..." notuyla yapması da beğeni topladı.