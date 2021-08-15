Milli Savunma Bakanlığı'nın sel bölgesine gönderdiği Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) kurulumu yapıldı. Köprü sayesinde, sel sularında ulaşım sağlanabiliyor.

Mehmetçik, orman yangınlarının ardından şimdi de sel felaketini yaşayan vatandaşlarının yanında.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'ya 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini duyurmuştu.

YIKILAN KÖPRÜLERİN YERİNE KURULDU

Afet bölgesine ulaşan Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) Sinop'ta selden yıkılan köprünün yerine kuruldu.

"ZAAK SAYESİNDE SEL SULARINDA ULAŞIM SAĞLANABİLİYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Sinop’ta selden yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) kuruldu.

Mehmetçik tarafından kurulumu yapılan ZAAK bölgede vatandaşlarımızın da kullanımına sunuldu. ZAAK sayesinde sel sularında ulaşım sağlanabiliyor."

MSB'nin sel bölgesine gönderdiği yatay kaydırmalı köprü tankı kuruldu VİDEO

