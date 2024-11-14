AA

Gündemde yer alan "Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eylülde yaptığı alım için Türk firmasının ihaleye katılmasını engelledi, İsrailli firmayı seçti" şeklindeki iddialar çok konuşuldu.

Bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), açıklamada bulunarak, söz konusu iddiaları yalanladı.

TÜRKİYE'NİN İSRAİL İLE İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİNİN TAMAMEN DURDURULDUĞU VURGULANDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğuna dikkat çekildi.

"GEREKLİ HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

İddiaya konu malzemenin İsrail firmasından alınacağının duyurulduğu ve Türk firmalarının engellendiği iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: