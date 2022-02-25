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- MSB:Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
MSB:Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
MSB: Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 17:52
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.
Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.