MSB'den telefon açıklaması: Çok ciddi tedbirler alınacak MSB'den, görevli personelin operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanmalarına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada operasyon bölgesi için çok ciddi tedbirler alınacağı aktarıldı.

ensonhaber.com

Irak'ın kuzeyinde Mehmetçik'e düzenlenen sızma ve taciz girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), özellikle akıllı cep telefonu kullanımına sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Üs bölgelerindeki askerlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerin zaaf oluşturduğuna yönelik tartışmalarının ardından harekete geçen MSB, cep telefonu kullanımı izni konusunda personel ve birlik güvenliği bakımından kısıtlama üzerinde çalışma başlattı.

Bu çerçevede, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler de yakın markaja alındı.

MSB'den telefon açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilgilendirme toplantısında, son dönemde gündem olan telefon mevzusu da yer aldı.

"Ciddi tedbirler alınacak"

MSB kaynakları, konuyla ilgili ciddi çalışmaların yapılacağını aktardı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Çalışmalarımız son aşamaya geldi ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak.

Tuşlu telefon öne çıktı

Terörle mücadelede görev yapan askerlerin ailelerinin kendilerine ulaşmasında sıkıntı yaşanmaması konusunda oldukça hassas olan MSB'de, bu noktada "tuşlu telefon" uygulaması ön plana çıktı.

Yasak tüm personel için geçerli olabilir

MSB'de, üzerinde kamera bulunan tüm telefonların yasaklanmasının gündeme geldiği öğrenilirken, uygulanacak kısıtlamanın şeklinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Yasağın, sadece terörle mücadele görev alan özellikle harekat bölgelerindeki sözleşmeli personele mi geleceği, yoksa birliklerdeki tüm yükümlü askerlere de mi uygulanacağı konusu ise henüz netleşmedi.

Ancak güvenlik kaynakları, uygulanacak yasağın tüm personel için geçerli olabileceğine dikkat çekiyor.