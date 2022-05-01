MSB: Terör yuvaları birer birer temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Irak’ın kuzeyinde sığınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.

Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'ya göz açtırmamaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde sığınak, barınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.

"Terör yuvaları birer birer temizleniyor"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güçlü, cesur ve kahraman. Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak’ın kuzeyindeki terör inlerine giren kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor"



