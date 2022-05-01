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    MSB: Terör yuvaları birer birer temizleniyor

    Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Irak’ın kuzeyinde sığınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.
    • 01.05.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 17:32
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    MSB: Terör yuvaları birer birer temizleniyor

    Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'ya göz açtırmamaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde sığınak, barınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.

    "Terör yuvaları birer birer temizleniyor"

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Güçlü, cesur ve kahraman. Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak’ın kuzeyindeki terör inlerine giren kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor"

    MSB: Terör yuvaları birer birer temizleniyor #1

    MSB: Terör yuvaları birer birer temizleniyor #2


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