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- MSB: Terör yuvaları birer birer temizleniyor
MSB: Terör yuvaları birer birer temizleniyor
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Irak’ın kuzeyinde sığınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.
- 01.05.2022 - 17:31
- Güncelleme : 01.05.2022 - 17:32
Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'ya göz açtırmamaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde sığınak, barınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.
"Terör yuvaları birer birer temizleniyor"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güçlü, cesur ve kahraman. Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak’ın kuzeyindeki terör inlerine giren kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor"