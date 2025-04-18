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Haber Merkezi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasıyla birlikte CHP'nin çağrılarıyla sokak olayları başladı.

Saraçhane'yi savaş alanına çeviren göstericiler, farklı etkinliklerle protestolarına devam ediyor.

MİMAR SİNAN'DA İMAMOĞLU MASKELİ DEFİLE

Bu kapsamda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde (MSGSÜ), 'Direniş Balosu' adı altında bir organizasyon gerçekleştirildi.

Okulun koridorunda toplanan öğrenciler, ilginç kıyafetlerle müzik eşliğinde podyuma çıktı.

Kız öğrencilerden birinin Ekrem İmamoğlu maskesiyle yürüyüş yaptığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

MİNİ ETEKLİ EKREM İMAMOĞLU

İmamoğlu'nun 'gençliğimiz var' sözleri eşliğinde klasikleşen ve CHP'liler arasında fenomene dönüşen gömlek kollarını kıvırma hareketini taklit eden öğrencinin kız öğrenci olması ve mini etekli kombin yapması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.