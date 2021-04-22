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    MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçları, ÖSYM'nin sayfasında erişime açıldı.
    • AA
    • 22.04.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 11:33
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    MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçları açıklandı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    SONUÇLAR ÖSYM SİTESİNDE

    Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

    MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı #1

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